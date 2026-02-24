TOKİ İzmir kurasına katılacaklar listesi yayınlandı! TOKİ İzmir kurası isim listesi nereden sorgulanır?
TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konut projesinin kura sürecinde sona geliniyor. 29 Aralık 2025 tarihinden beri devam eden kuralar sonucunda, 300 binden fazla konutun hak sahipleri belirlendi. Şubat ayının son haftasına girilmesiyle birlikte İzmir kura tarihi araştırmaları hız kazandı. TOKİ, İzmir'de 21 bin 20 konut inşa edecek. İzmir kurası için başvuran vatandaşlar arasından başvurusu kabul edilenler listesi yayımlandı. Peki, TOKİ İzmir kura çekimi tarihi ne zaman, isim listesi nasıl sorgulanır? İşte tüm detaylar...
TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” doğrultusunda kura çekimleri Aralık ayından bu yana devam ediyor. Şubat ayının sonuna doğru yaklaşırken, İzmir kura çekimi tarihi gündemdeki yerini koruyor. Proje ile İzmir Merkez (Menemen) başta olmak üzere Aliağa, Kemalpaşa, Bergama, Foça, Seferihisar, Selçuk ilçelerinde toplam 21 bin 20 konut inşa edilecek. 23 Şubat – 1 Mart kura takvimi ile birlikte İzmir kurası isim listesi de TOKİ tarafından yayımlandı. Bu kapsamda “TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu mu, başvurusu kabul edilenler listesine nereden bakılır?” sorularının cevabı haberimizde...
TOKİ İZMİR KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Şubat-1 Mart 2026 kura takvimini paylaştı. Takvim kapsamında İzmir kura tarihi henüz belli olmadı.
TOKİ İZMİR KURASINA KATILACAK LİSTESİ YAYINLANDI
TOKİ tarafından İzmir’de 21 bin 20 konut inşa edilecek. İzmir kurası için başvuran vatandaşları kapsayan isim listesi TOKİ’nin web sitesi üzerinden yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklarayak başvuruları kabul edilenler ve reddedilenler listesine ulaşabilirsiniz.
TOKİ İZMİR KURASI İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?
TOKİ tarafından İzmir’de inşa edilecek 21 bin 20 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:
İzmir Merkez’de (Menemen) 15 bin,
Aliağa’da 1.200,
Foça’da 1.000,
Kemalpaşa’da 1.000,
Bergama’da 740,
Dikili’de 500,
Seferihisar’da 500,
Selçuk’ta 500,
Güzelbahçe’de 250,
Urla’da 250,
Karaburun’da 80 konut hayata geçirilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet sisteminden görüntülenebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.
TOKİ ANAHTAR TESLİM TARİHİ
500 bin konut projesinin anahtar teslimlerine dair açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda konut almaya hak kazanan vatandaşlar, sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından ödeme takvimine dahil olacak. Buna göre hak sahipleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen aydan itibaren ilk taksit ödemelerini yapmaya başlayacak.