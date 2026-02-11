TOKİ İzmir kura çekimi tarihi belli oldu mu? TOKİ Şubat takvimi ile İzmir kurası hangi gün yapılacak?
TOKİ tarafından başlatılan 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi ile kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Her hafta güncellenen kura takvimi kapsamında İzmir kura tarihi araştırılıyor. İzmir merkez (Menemen) başta olmak üzere Foça, Kemalpaşa, Selçuk, Seferihisar, Güzelbahçe, Urla gibi birçok ilçede toplam 21 bin 20 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu mu, kabul edilenler listesi açıklandı mı? İşte tüm detaylar haberimizde...
TOKİ’nin “Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında yurt genelinde inşa edilecek 500 bin konut için kuralar yapılmaya devam ediyor. Aralık ayından bu yana 50’den fazla kura çekimleri tamamlanırken, 170 binden fazla konutun hak sahipleri belirlendi. Güncel kura takviminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yayınlanmasının ardından gözler İzmir kura tarihine döndü. İzmir’de inşa edilecek 21 bin 20 konut için toplam 221 bin 921 başvuru yapıldı. Peki, TOKİ İzmir kurası ne zaman yapılacak, İzmir başvurularının isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm ayrıntılar...
TOKİ İZMİR’DE 21 BİN 20 KONUT HAYATA GEÇİRİYOR
Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda TOKİ 81 ilde 500 bin konut inşa ediyor. Kura çekimleri ile birlikte hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. TOKİ İzmir’de ise toplam 21 bin 20 konut hayata geçirecek.
TOKİ İZMİR KURASI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?
İzmir kurası için başvuruları kabul edilenler ve reddedinler listesi henüz yayınlanmadı. İzmir isim listesi TOKİ’nin web sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
TOKİ İZMİR KURASI NE ZAMAN?
TOKİ 9-15 Şubat kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Takvime göre İzmir kura tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet sisteminden görüntülenebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla yapmaya başlayacak.
TOKİ İZMİR KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ’nin İzmir’de inşa edeceği 21 bin 20 konutun ilçe kontenjan dağılımı şu şekilde:
İzmir Merkez’de (Menemen) 15 bin,
Aliağa’da 1.200,
Foça’da 1.000,
Kemalpaşa’da 1.000,
Bergama’da 740,
Dikili’de 500,
Seferihisar’da 500,
Selçuk’ta 500,
Güzelbahçe’de 250,
Urla’da 250,
Karaburun’da 80 konut hayata geçirilecek.