TOKİ’nin “Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında yurt genelinde inşa edilecek 500 bin konut için kuralar yapılmaya devam ediyor. Aralık ayından bu yana 50’den fazla kura çekimleri tamamlanırken, 170 binden fazla konutun hak sahipleri belirlendi. Güncel kura takviminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yayınlanmasının ardından gözler İzmir kura tarihine döndü. İzmir’de inşa edilecek 21 bin 20 konut için toplam 221 bin 921 başvuru yapıldı. Peki, TOKİ İzmir kurası ne zaman yapılacak, İzmir başvurularının isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm ayrıntılar...