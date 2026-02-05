Habertürk
Habertürk
        TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 8 bin 195 konut TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi 5 Şubat Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirildi. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan hak sahibi belirleme kurası ile toplam 8 bin 195 konut için asil ve yedek listeler belirlendi. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 5 Şubat 2026 TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Giriş: 05.02.2026 - 17:53 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:53
        1

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun hak sahipleri il il belirleniyor. Açıklanan takvim doğrultusunda, 5 Şubat Perşembe günü Kahramanmaraş’ta kura çekimi yapıldı. Şehirde inşa edilecek toplam 8 bin 195 konutun sahiplerini bulduğu kura noter huzurunda gerçekleştirildi ve TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Asil ve yedek listelerin tespit edilmesinin ardından TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…

        2

        TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

        Kura çekim törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda 8 bin 195 konutun hak sahipleri belli oldu.

        3

        TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        4

        KAHRAMANMARAŞ'IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Kahramanmaraş’ın Merkez (Dulkadiroğlu, Onikişubat), Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde toplam 8 bin 195 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Dulkadiroğlu, Onikişubat) 4800

        Afşin 600

        Andırın 50

        Çağlayancerit 30

        Ekinözü 35

        Elbistan 1500

        Göksun 180

        Nurhak 250

        Pazarcık 400

        Türkoğlu 350

        5

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        7

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
