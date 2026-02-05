TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi 5 Şubat Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirildi. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan hak sahibi belirleme kurası ile toplam 8 bin 195 konut için asil ve yedek listeler belirlendi. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 5 Şubat 2026 TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Kura çekim törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda 8 bin 195 konutun hak sahipleri belli oldu.
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
KAHRAMANMARAŞ'IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Kahramanmaraş’ın Merkez (Dulkadiroğlu, Onikişubat), Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde toplam 8 bin 195 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Dulkadiroğlu, Onikişubat) 4800
Afşin 600
Andırın 50
Çağlayancerit 30
Ekinözü 35
Elbistan 1500
Göksun 180
Nurhak 250
Pazarcık 400
Türkoğlu 350
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.