KAMPANYA ŞARTLARI

- İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

- Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

- Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

- Kat mülkiyeti oluşan projelerde tapu devir işlemi için tapu harcı peşin tahsil edilecektir. Banka şubesine müracaatta site yönetiminden borcu yoktur ile ilgili Belediye’den rayiç bedel belgesi getirilmesi gerekmektedir.