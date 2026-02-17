Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 1550 konut TOKİ Karaman kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Karaman kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ Karaman 1550 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Karaman projeleri için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 1550 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Karaman kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Karaman kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...

        Giriş: 17.02.2026 - 07:00 Güncelleme: 17.02.2026 - 07:00
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Karaman kura çekimi 16 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Şehrin Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek ve Sariveliler ilçelerinde inşa edilecek toplam 1550 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Karaman kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Karaman kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Karaman kura çekimi, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda yapıldı.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda şehirde inşa edilecek 1550 konutun hak sahipleri belirlendi.

        3

        TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Karaman kura çekilişi töreni, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Karaman kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        KARAMAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Karaman’ın Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek ve Sariveliler ilçelerinde toplam 1550 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1000

        Merkez Akçaşehir 30

        Merkez Sudurağı 142

        Ayrancı 94

        Başyayla 20

        Ermenek 100

        Ermenek Güneyyurt 47

        Sariveliler 47

        Sariveliler Göktepe 70

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
