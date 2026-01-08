TOKİ Kars kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Kars 1730 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün Kars için kura çekimi yapıldı. Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu'nda yapılan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece şehirde inşa edilecek 1730 sosyal konut için hak sahipleri canlı yayında belirlendi. Peki, TOKİ Kars kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 8 Ocak 2026 TOKİ Kars kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kurası çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Kars’ta kura çekimi gerçekleştirildi. Kars’ın Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde toplam 1730 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Kars kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Kars kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ KARS KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Kars kura çekimi, 8 Ocak 2026 Perşembe günü Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu’nda yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası saat 14:30'da başladı.
TOKİ KARS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Kars kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ KARS KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kars kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KARS KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
KARS’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Kars’ın Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde toplam 1730 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 850
Akyaka 150
Arpaçay 150
Digor 200
Kağızman 180
Sarıkamış 200
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.