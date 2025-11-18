Bakan Kurum açıkladı: TOKİ kiralık daire başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda toplam 15 bin kiralık konut üretileceğini duyurdu. Yapılan son dakika açıklaması, "TOKİ kiralık daire başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 15 bin kiralık konut başvuru şartları neler?" sorularını beraberinde getirdi. Böylelikle İstanbul'daki yüksek kira artışlarını dengelemek amacıyla TOKİ eliyle ilk kez "kiralık sosyal konut" uygulaması da hayata geçirilmiş olacak. İşte TOKİ kiralık daire şartları ve başvuru tarihleri...
TOKİ kiralık daire başvurularında geri sayım sürüyor. İstanbul'da yüksek kira artışını engellemek amacıyla hayata geçirilmesi planlanan projenin detayları belli olmaya başladı. Konutlar 3 yıllığına kiralanacak; bakım ve işletme TOKİ tarafından yürütülecek, alt gelir grubu ile kentsel dönüşümdeki vatandaşlara kontenjan ayrılacak. Peki, "TOKİ kiralık daire başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?" İşte TOKİ kiralık daire başvuru şartları...
TOKİ KİRALIK DAİRE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ kiralık konutları için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru tarihlerinin belli olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un iki yakasında toplam 15 bin kiralık konut üretileceğini açıkladı. Projeyle kiralar, bulundukları bölgenin rayiç bedellerinin yarısı seviyesinde belirlenecek ve konutlar 3 yıllığına kiralanacak.
PROJENİN KAPSAMI
Bakan Kurum, “Bugüne kadar yapılmamış bu projeyi milletimize armağan ettik” diyerek, konutların Anadolu ve Avrupa yakasında inşa edileceğini belirtti. Şu aşamada uygulama yalnızca İstanbul’da hayata geçirilecek.
TOKİ KİRA BEDELİ NE KADAR OLACAK?
Kiralama bedelleri, bölge rayiçlerinin yüzde 50’si düzeyinde olacak. Konutlar 3 yıllık süreyle kiralanacak; sürenin sonunda yeni kira bedeli yeniden belirlenecek. “Kira fiyatlarını düşürmek için yaptığımız bir iş bu” diyen Kurum, projenin piyasadaki fiyatları dengelemeyi hedeflediğini vurguladı.
BAKIM VE İŞLETME TOKİ’DE
Konutların bakım, denetim ve işletmesi Bakanlık koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülecek. Böylece standartların korunması ve sürdürülebilir işletme modeli sağlanacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projede kontenjanlar oluşturulacak. Alt gelir grubundaki vatandaşlara öncelik tanınacak. Evini kentsel dönüşüme veren ve geçici barınma ihtiyacı bulunan hak sahipleri de başvurabilecek. Bu gruplara özel kontenjan ayrılacağı ifade edildi.
TEKRAR YARARLANMA OLMAYACAK
Aynı hane için uygulama bir defaya mahsus olacak. Konuttan 3 yıl süreyle yararlanan kiracılar, aynı sistemden yeniden faydalanamayacak.