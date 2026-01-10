Habertürk
        TOKİ KONUT TESLİM TARİHİ 2026 | TOKİ konutları ne zaman teslim edilir? TOKİ 500 bin konut teslimatı ne zaman?

        TOKİ konutları ne zaman teslim edilir? TOKİ 500 bin konut teslimatı ne zaman?

        TOKİ'nin 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konutluk dev projede kura süreci il il devam ederken, hak sahibi olmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde şimdi de teslim tarihleri yer alıyor. "Yüzyılın Projesi" olarak tanıtılan sosyal konut hamlesinde, kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte gözler TOKİ evlerinin ne zaman anahtar teslimine geçileceğine çevrildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 17:46 Güncelleme: 10.01.2026 - 17:46
        1

        500 bin TOKİ sosyal konutu kapsamında kura heyecanı sürerken, projeden ev almaya hak kazanan binlerce vatandaş teslim takvimine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. TOKİ konutlarının hangi tarihlerde teslim edileceği merak edilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un projeye dair yaptığı son açıklamalar sürece ışık tuttu. İşte ayrıntılar...

        2

        TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        İstanbul, Ankara ve İzmir kura tarihleri henüz belli olmadı.

        3

        TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Antalya’da 13 bin 213 konutun kuraları çekildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

        4

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        5

        TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        “Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

