500 bin TOKİ sosyal konutu kapsamında kura heyecanı sürerken, projeden ev almaya hak kazanan binlerce vatandaş teslim takvimine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. TOKİ konutlarının hangi tarihlerde teslim edileceği merak edilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un projeye dair yaptığı son açıklamalar sürece ışık tuttu. İşte ayrıntılar...