        Haberler Bilgi Gündem TOKİ konut teslim tarihi belli oldu mu? TOKİ konut teslim süresi ne? TOKİ 500 bin konut teslimatı ne zaman?

        TOKİ konut teslim tarihi belli oldu mu? TOKİ konut teslim süresi ne?

        Türkiye genelinde 81 ili kapsayan ve 500 bin sosyal konutun inşa edileceği TOKİ projesinde kura heyecanı sürerken, hak sahibi olmaya hazırlanan vatandaşlar bu kez teslim takvimine odaklandı. "Yüzyılın Projesi" olarak duyurulan sosyal konut hamlesinde kura çekimlerinin il il başlamasıyla birlikte, TOKİ evlerinin ne zaman tamamlanacağı ve anahtarların hangi tarihlerde teslim edileceği soruları gündemin ilk sıralarına yerleşti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 22:39 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:49
        1

        TOKİ’nin 500 bin sosyal konutu kapsayan dev projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler teslim tarihlerine çevrildi. 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan başvurular sonrası kura aşamasına geçilen projede, milyonlarca vatandaş konutların ne zaman biteceğini ve anahtar teslim sürecinin hangi takvim doğrultusunda ilerleyeceğini merak ediyor. TOKİ’den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

        2

        TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        İstanbul, Ankara ve İzmir kura tarihleri henüz belli olmadı.

        3

        TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Antalya’da 13 bin 213 konutun kuraları çekildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

        4

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        5

        TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        “Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

