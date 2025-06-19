TOKİ kura çekimi canlı izle! TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?
6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri illerinde yapımı tamamlanan 44 bin 367 konut ve 4 bin 689 iş yeri bugün çekilen kura ile hak sahiplerine teslim ediliyor. TOKİ kura çekimi canlı olarak AFAD YouTube hesapları üzerinden takip ediliyor. Kura sonuçları e-Devlet'in AFAD sayfasından ilan edilecek. Peki, TOKİ deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ deprem konut kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte 19 Haziran 2025 TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı...
6 Şubat depremlerinin etkilediği illerde inşa edilen deprem konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. AFAD, 13 ilde yapımı tamamlanan 44.367 konut ve 4.689 iş yerinin bugün yapılacak Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni ile hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Bu kapsamda Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri i illerinde yapılan konutlar için TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı erişime açıldı. Çekiliş sonrası TOKİ kura sonuçları e-Devlet AFAD sayfası üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 19 Haziran 2025 TOKİ deprem konutları kura çekimi sonuçları ile isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan "asrın inşa seferberliği" kapsamında tamamlanan 250 bininci konut, 19 Haziran 2025 Perşembe günü (bugün) Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle hak sahibine teslim edilecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Azerbaycan hükümeti işbirliğiyle inşa edilen konutların bulunduğu Azerbaycan Mahallesi'nde yapılacak törende, tamamlanan 49 bin 56 bağımsız bölümün anahtarları hak sahiplerine teslim edilecek.
"Birlikte Güçlü Yarınlara" temasıyla düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev katılacak.
Törende, AFAD'a canlı bağlantı yapılarak kura çekimi gerçekleştirilecek, Malatya, Adıyaman ve Hatay'daki anahtar teslimleri de eş zamanlı yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Azerbaycan Mahallesi'nde inşa edilecek kültür merkezinin temel atma törenine canlı bağlantıyla katılacak.
EN ÇOK TESLİMAT 22 BİN 239 İLE HATAY'DA
Törende, yapımı tamamlanan toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek.
Buna göre, Hatay'da 22 bin 239, Malatya'da 9 bin 161, Adıyaman'da 5 bin 277, Kahramanmaraş'ta 4 bin 311, Diyarbakır'da 2 bin 636, Elazığ'da 1429, Osmaniye'de 1336, Şanlıurfa'da 1263, Gaziantep'te 675, Adana'da 490, Kilis'te 105, Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.
Öte yandan yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükselecek.
Yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan toplam bağımsız bölüm sayısı 452 bin 983'e ulaşacak. En fazla teslimat, 153 bin 248 bağımsız bölümle Hatay'da gerçekleşecek. Bunu sırasıyla 79 bin 420 ile Malatya, 74 bin 187 ile Kahramanmaraş ve 43 bin 573 ile Adıyaman izleyecek.
13 İLDE 44 BİN 367 KONUT VE 4 bin 689 İŞ YERİ KURA İLE TESLİM EDİLİYOR!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremden etkilenen 13 ilde yapımı tamamlanan 44 bin 367 konut ve 4 bin 689 iş yerinin kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.
AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:
‘’Asrın Felaketinden, Asrın Birlikteliğine…
6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, dünyanın en büyük ve en hızlı afet sonrası iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman,Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa,Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri illerimizde yapımı tamamlanan;
44.367 konut ve
4.689 iş yeri,
19 Haziran 2025 tarihinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Teşrifleri ile gerçekleştirilecek olan kura çekimi programında hak sahibi vatandaşlarımızla buluşacak.
Asrın felaketinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, 245.789 konut, 4.838 iş yeri olmak üzere bugüne kadar toplam 250.636 bağımsız bölüm depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak.
Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ilan edilecektir.
Yeni yuvalarının, saygıdeğer vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz.
Hep birlikte, güvenli yarınlara!’’
TOKİ HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
Hatay deprem konutları kura çekimi, 19 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleşiyor.
Kura ile birlikte Hatay’da yapımı tamamlanan 21.114 konut ve 1.125 iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek.
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.
TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ MALATYA DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Malatya deprem konutları kura çekimi, 19 Haziran 2025 Perşembe günü AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile takip edilebilecek.
Kura ile birlikte Malatya’da yapımı tamamlanan 8.064 konut ve 1.097 iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek.
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.
TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ADIYAMAN DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Adıyaman deprem konutları kura sonuçları 19 Haziran 2025 Perşembe günü AFAD resmi internet sayfası üzerinden ilan edilecek.
Kura çekiminin ardından 3.554 konut ve 1.723 iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek.
TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi, 19 Haziran 2025 Perşembe AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile takip edilebilecek.
Kura ile birlikte Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan 3.567 konut ve 744 iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek.
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ