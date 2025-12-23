İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERDE TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?

Projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.

Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı şöyle:

"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."

En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.