TOKİ 500 bin konut sosyal konut projesinde kura sürecinin sonuna gelindi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1+1, 2+1 konutları yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle 1 milyon 800 bin liradan başlayan fiyatlarla kura çekiminin ardından hak sahipleri ile buluşturacak. TOKİ taksitleri memur maaş artış oranına göre yılda iki kez güncellenecek. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 ilde başlatılan TOKİ sosyal konut projesi ile uygun ödeme şartları esas alınarak dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. Peki, TOKİ ödeme şartları nasıl olacak, ödemeler ne zaman başlayacak, peşinat ne kadar? İşte 2026 TOKİ ödeme şartları...