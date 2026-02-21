TOKİ ödeme planı 2026: TOKİ ödeme şartları nasıl olacak, ödemeler ne zaman başlayacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen, Yüzyılın Konut Projesi'nde kura takvimi ilgili bakanlık tarafından her hafta açıklanıyor. TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından hak sahipleri isim listesi ile duyuruluyor. Uzun vadeli ödeme imkânı sunan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde birçok vatandaş için düşük peşinat ve uygun ödeme şartları ile cazip bir seçenek olarak görülüyor. Peki, TOKİ ödeme şartları nasıl olacak, ödemeler ne zaman başlayacak? İşte TOKİ ödeme planı ile 1+1 ve 2+1 konutların ödeme koşulları...
TOKİ 500 bin konut sosyal konut projesinde kura sürecinin sonuna gelindi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1+1, 2+1 konutları yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle 1 milyon 800 bin liradan başlayan fiyatlarla kura çekiminin ardından hak sahipleri ile buluşturacak. TOKİ taksitleri memur maaş artış oranına göre yılda iki kez güncellenecek. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 ilde başlatılan TOKİ sosyal konut projesi ile uygun ödeme şartları esas alınarak dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. Peki, TOKİ ödeme şartları nasıl olacak, ödemeler ne zaman başlayacak, peşinat ne kadar? İşte 2026 TOKİ ödeme şartları...
2026 TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ projesinde ödeme planı yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade olarak açıklandı
İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
TOKİ konut projesinde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.