TOKİ para iade işlemi nasıl yapılır? TOKİ başvuru parası ne zaman yatacak?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez başvuru ücretlerine odaklandı. Kura çekiminde ismi çıkmayan binlerce kişi, yatırdıkları 5 bin TL'lik bedelin iade edilip edilmeyeceğini ve paranın ne zaman hesaplara geçeceğini araştırıyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen süreçte, başvuru ücreti iadesine ilişkin detaylar netleşirken işlemlerin bankalar aracılığıyla kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. İşte detaylar...
Sosyal konut için TOKİ’ye başvuran ancak kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar için iade süreci araştırılıyor. 5 bin TL başvuru bedelinin geri alınmasına ilişkin ekranın erişime açılmasıyla birlikte, "TOKİ para iadesi nasıl yapılır?" sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Yetkililer, 2026 TOKİ başvuru ücreti iadelerinin hızlı ve pratik yöntemlerle tek adımda gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıntılar haberimizde...
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.
Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü veya 1 hafta içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.