        Haberler Bilgi Gündem TOKİ para iadesi alma adımları: TOKİ başvuru parası iadesi nasıl alınır, ne zaman yatacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl alınacak?

        TOKİ para iadesi alma adımları: TOKİ başvuru parası iadesi nasıl alınır ve ne zaman yatacak?

        TOKİ para iadesi alma adımları gündemdeki yerini aldı. TOKİ kuralarında hak sahibi olamayan vatandaşların gözü başvuru ücretlerine çevrildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından, 5 bin TL'lik başvuru bedelinin ne zaman ve hangi yöntemle iade edileceği merak konusu olurken, TOKİ'den yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte bilgiler...

        Giriş: 30.01.2026 - 23:54 Güncelleme: 30.01.2026 - 23:59
        1

        TOKİ kura sonuçları açıklanmaya devam ederken ismi listede çıkmayan kişiler için iade süreci gündeme geldi. Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL’nin hesaplara ne zaman yatırılacağına dair araştırmalar hız kazanırken, TOKİ’nin belirlediği iade takvimi vatandaşlar için kritik önem taşıyor. Tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

        TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.

        Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.

        3

        Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü veya 1 hafta içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.

        4

        TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILIR?

        TOKİ iadesi, başvuru yapılan banka üzerinden hesaba iade edilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir

