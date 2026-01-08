Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ para iadesi ne zaman yatacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl, nereden alınır?

        TOKİ para iadesi ne zaman yatacak, 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl alınır?

        TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen il il kura çekimi canlı yayında noter huzurunda açıklanıyor. Açıklanan isim listesine göre başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlar, TOKİ para iadesinin hesaplara yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "TOKİ para iadesi ne zaman yatacak, 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl alınır?" İşte 5 bin TL başvuru ücreti para iadesinin yatacağı tarih...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 21:02 Güncelleme: 09.01.2026 - 00:13
        1

        TOKİ kuraları 29 Aralık tarihinde başladı. 27 Şubat tarihine kadar sürmesi planan kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlananların 5 bin TL başvuru ücreti iadesi yapılıyor. Bu kapsamda TOKİ para iadesinin nasıl ve nereden yapılacağı merak konusu oldu. Peki, "TOKİ para iadesi ne zaman yatacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl alınır?" İşte TOKİ 5 bin TL iadesine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

        TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.

        Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.

        3

        Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü veya 1 hafta içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.

        4

        TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILIR?

        TOKİ iadesi, başvuru yapılan banka üzerinden hesaba iade edilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir

