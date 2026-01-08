TOKİ kuraları 29 Aralık tarihinde başladı. 27 Şubat tarihine kadar sürmesi planan kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlananların 5 bin TL başvuru ücreti iadesi yapılıyor. Bu kapsamda TOKİ para iadesinin nasıl ve nereden yapılacağı merak konusu oldu. Peki, "TOKİ para iadesi ne zaman yatacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl alınır?" İşte TOKİ 5 bin TL iadesine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...