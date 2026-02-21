TOKİ para iade süreci: TOKİ başvuru ücreti ne zaman, nasıl iade edilecek?
500 Bin Sosyal Konut Projesi doğrultusunda TOKİ kura çekimi sürecinde sona geliniyor. 81 ili kapsayan projede 300 binden fazla konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonuçları açıklandıktan sonra konut hakkı kazanamayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretinin nasıl geri alınacağını merak ediyor. Peki, TOKİ 5 bin TL'lik başvuru ücreti iadesi nereden temin ediliyor? İşte tüm ayrıntılar…
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın yürüttüğü “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında kura çekimlerinde sona gelindi. Proje kapsamında bugüne kadar 300 binden fazla konut sahipleri belli oldu. Türkiye genelinde 60’tan fazla şehirde gerçekleştirilen kuralarda, hak sahibi olamayan vatandaşlar yatırdıkları başvuru ücretinin iadesiyle ilgili detayları araştırıyor. Kurada adı çıkmayan kişiler için 5 bin TL’lik başvuru parası geri ödenecek. Bu doğrultuda “TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak, nereye yatırılacak?” sorularının yanıtı haberimizde...
TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ kura çekiminde konut hakkı kazanamayan kişilere, yatırmış oldukları 5 bin TL’lik başvuru ücreti geri ödeniyor. Kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından iade süreci başlatılıyor ve TOKİ ile anlaşmalı bankalar, en geç 5 iş günü içinde ödemeleri ilgili hesaplara aktarıyor. Böylece hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları ücreti sorunsuz şekilde geri alabiliyor.
TOKİ BAŞVURU PARASI İADESİ NASIL ALINIR?
TOKİ sosyal konut projeleri kapsamında yatırılan başvuru ücretleri, kurada konut hakkı kazanamayan vatandaşlara geri ödeniyor. Bunun yanı sıra, gelir kriterini karşılamayan, ikamet şartını yerine getirmeyen veya üzerine konut kayıtlı olduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de ödedikleri ücreti geri alabiliyor.
TOKİ’nin duyurusuna göre, kurada adı çıkmayan başvuru sahipleri, başvuru yaptıkları bankanın şubeleri ve ATM’leri aracılığıyla, kura tarihinden itibaren 5 iş günü içinde ücretlerini alabilecekler.
TOKİ 5 BİN TL İADE PARASI NEREYE YATIRILACAK?
TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, başvuru sırasında ödemenin yapıldığı banka kanalı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru sahipleri, ücret iadesi için başvuruyu gerçekleştirdikleri bankanın herhangi bir şubesine giderek veya mobil bankacılık üzerinden talepte bulunabiliyor.
Başvurularını e-Devlet üzerinden yapan kişiler ise iade ekranına IBAN bilgilerini girerek paranın doğrudan hesaplarına aktarılmasını sağlayabiliyor.
TOKİ KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yükleniyor.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilir.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ