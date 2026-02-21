TOKİ BAŞVURU PARASI İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ sosyal konut projeleri kapsamında yatırılan başvuru ücretleri, kurada konut hakkı kazanamayan vatandaşlara geri ödeniyor. Bunun yanı sıra, gelir kriterini karşılamayan, ikamet şartını yerine getirmeyen veya üzerine konut kayıtlı olduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de ödedikleri ücreti geri alabiliyor.

TOKİ’nin duyurusuna göre, kurada adı çıkmayan başvuru sahipleri, başvuru yaptıkları bankanın şubeleri ve ATM’leri aracılığıyla, kura tarihinden itibaren 5 iş günü içinde ücretlerini alabilecekler.