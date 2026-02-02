Habertürk
        TOKİ Samsun kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ Samsun 6 bin 397 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Samsun projeleri için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 6 bin 397 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Samsun kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Samsun kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı!

        Giriş: 02.02.2026 - 07:24 Güncelleme: 02.02.2026 - 07:24
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Samsun kura çekimi 31 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Merkez, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde toplam 6 bin 397 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Samsun kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Samsun kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…

        TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Samsun kura çekimi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu’nda yapıldı.

        Saat 12.00’de başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.

        TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Samsun kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ SAMSUN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Samsun kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ SAMSUN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ SAMSUN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        SAMSUN’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Samsun’un Merkez (Atakum, Canik, İlkadım Tekkeköy), Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde toplam 6 bin 397 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Atakum, Canik, İlkadım Tekkeköy) 3750

        Alaçam 150

        Asarcık 100

        Ayvacık 120

        Bafra 500

        Çarşamba 300

        Havza 140

        Kavak 150

        Ladik 142

        19 Mayıs 125

        Salıpazarı 120

        Terme 300

        Vezirköprü 450

        Yakakent 50

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

