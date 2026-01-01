Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen TOKİ’nin 500 bin konutluk projesinde Siirt etabı için süreç yeni bir aşamaya girdi. Merkez ve ilçelerde yapılacak 1+1 ve 2+1 daireler için başvuruların sona ermesinin ardından, kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih netleşti. Siirt’te ev sahibi olma umudu taşıyan vatandaşlar, kura sonuçlarına kilitlendi. İşte detaylar...