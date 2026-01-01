TOKİ Siirt kura çekimi tarihi: TOKİ Siirt kura sonuçları ve isim listesi
Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı hedefleyen Yüzyılın Konut Projesi'nde Siirt için kura heyecanı başladı. Türkiye genelinde 81 ili kapsayan proje kapsamında Siirt'te inşa edilecek 1.627 sosyal konut için başvuru süreci tamamlanırken, hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi TOKİ tarafından duyuruldu. Başvuru yapan binlerce kişi, sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. İşte TOKİ Siirt kura çekimi tarihi...
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen TOKİ’nin 500 bin konutluk projesinde Siirt etabı için süreç yeni bir aşamaya girdi. Merkez ve ilçelerde yapılacak 1+1 ve 2+1 daireler için başvuruların sona ermesinin ardından, kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih netleşti. Siirt’te ev sahibi olma umudu taşıyan vatandaşlar, kura sonuçlarına kilitlendi. İşte detaylar...
TOKİ SİİRT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Siirt'te inşa edilecek konutlar için kura takvimi açıklandı. Yapılan duyuruya göre Siirt'teki kura çekimi 5 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Projede yer alan 1+1 ve 2+1 daireler, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, Siirt'te sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olacak kişiler netleşmiş olacak.
SİİRT TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇEDE OLACAK?
TOKİ sosyal konutlar Siirt merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Tillo ve Şirvan ilçelerinde inşa edilecek.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.
1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)
2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.