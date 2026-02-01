Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ Şubat 2026 arsa satışı: TOKİ 29 ilde 243 arsa satışı ne zaman nerede yapılacak, ödeme planı nasıl, arsa niteliği nedir?

        TOKİ 29 ilde 243 arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl, arsa niteliği nedir?

        TOKİ, Türkiye genelinde 29 ilde yer alan toplam 243 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Toplam 3 milyon 597 bin 376 metrekare büyüklüğe sahip arsaların muhammen bedeli 15 milyar 710 milyon 745 bin 302 lira olarak belirlendi. Söz konusu arsalar, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayede ile yatırımcıların ilgisine sunulacak. Peki, TOKİ'nin 29 ildeki 243 arsası ne zaman ve nerede satışa çıkacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 14:54 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:54
        1

        TOKİ, 29 ilde yer alan toplam 243 arsayı satışa sunuyor. Satış kapsamındaki arsalar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız alanlar ile sosyal tesis alanı vasfı taşıyor. Alıcılar, arsaları yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneğiyle satın alabilecek. Peşin ödeme tercih edenler için ise yüzde 15 indirim uygulanacak. TOKİ’nin 243 arsa satışına ilişkin tüm ayrıntılar netleşti. İşte, TOKİ 243 arsa satışına dair tüm detaylar…

        2

        TOKİ 29 İLDE 243 ARSA NE ZAMAN VE NEREDE SATILACAK?

        TOKİ, 29 İlde 243 arsayı 3 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30'da açık artırma yöntemiyle satacak. Satış aşağıdaki adreslerde yapılacak:

        - Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara

        - TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece/İstanbul

        3

        ÖDEME PLANI NASIL?

        - Yüzde 25 peşinat 48 ay vade

        - Peşin alımlarda yüzde 15 indirim

        4

        ARSALAR NEREDE?

        Muhammen bedeli 15 milyar 771 milyon 947 bin 282 lira olan toplam 3 milyon 607 bin 91 metrekare büyüklüğündeki Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 243 arsa açık artırmayla satılacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
