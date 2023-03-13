İSTANBUL DİĞER İLÇELERİN KURA TARİHLERİ

İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri belli oldu. İstanbul Tuzla 16-29 Mart'ta, Silivri Selimpaşa ve Çatalca 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler 1-9 Nisan'da kura çekimleri yapılacak ve 250 bin sosyal konut kura çekimleri İstanbul ile son bulacak. Kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayınlanacak.