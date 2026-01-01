Habertürk
Habertürk
        TOKİ VAN KURASI NE ZAMAN? 2026 TOKİ Van kura çekilişi ne zaman? TOKİ Van kura sonuçları ile isim listesi belli oldu mu?

        TOKİ Van kurası ne zaman? 2026 TOKİ Van kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu?

        TOKİ'nin 500 bin konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Van'da yürütülen sosyal konut sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, hak sahiplerini belirleyecek kura çekimine çevrildi. Van merkez ve ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaş, TOKİ tarafından açıklanan kura tarihini ve sonuç takvimini yakından takip ediyor. İşte detaylar...

        Giriş: 01.01.2026 - 20:47 Güncelleme: 01.01.2026 - 20:47
        1

        Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olan Yüzyılın Konut Projesi’nde Van etabı için kura süreci başlıyor. Kent genelinde yapılacak sosyal konutlar için başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceğini merak etmeye başladı. TOKİ’nin duyurduğu takvim doğrultusunda, hak sahiplerinin belirleneceği kura tarihi gündemin üst sıralarında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

        2

        TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Van'da inşa edilecek konutlar için kura takvimi açıklandı. Yapılan duyuruya göre kura çekimi 5 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        3

        SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.

        4

        1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)

        2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.

