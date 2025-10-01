TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları devam ediyor! Kimler yüzde 25 indirim alabilir?
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular sürüyor. Kampanya ile borcunu erkenden kapatıp tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim sağlanıyor. Tüm borcunu kapatamayacak olan vatandaşların da faydalanabileceği ifade edilirken; başvuru yapanların ilgili ayın taksitini ödemiş olması, geçmişe dönük taksit ya da emlak vergisi borcunun bulunmaması şart koşuluyor. İşte, TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasına dair ayrıntılar…
TOKİ tarafından başlatılan yüzde 25'lik indirim kampanyasına başvurular 22 Eylül itibarıyla başladı ve 17 Ekim'e kadar devam edecek. Kampanya çerçevesinde, borcunu peşin olarak kapatarak tapusunu hemen teslim almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 indirim fırsatı sunuluyor. Bununla birlikte, borcunun tamamını kapatma imkânı olmayan vatandaşlar da belirli şartlar doğrultusunda bu kampanyadan yararlanabilecek. Peki, TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasında geçerli koşullar neler, kimler bu indirimden faydalanabilecek, kimler kapsam dışında bırakılacak? İşte detaylar...
TOKİ'DEN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI
TOKİ, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulayacak.
TOKİ KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.
TOKİ YÜZDE 25 KAMPANYA ŞARTLARI
- Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek.
- İndirimden yararlanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.
- Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsayacak. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.
BANKALARDAN KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK
Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekecek.
Kampanyadan yararlanmak isteyenler yarından itibaren 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek.
Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.