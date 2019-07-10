Birçok insan kedileri sevmekten hoşlanır. Fakat kedileri sevdikten sonra el hijyenine dikkat edilmezse toksoplazma paraziti bulaşabilir ve bunun çok riskli sonuçları olabilir. Bundan birkaç ay önce iki kadının kedi dışkısından bulaşan toksoplazma paraziti nedeniyle gözlerini kaybetmeleri gündeme gelmişti. Peki toksoplazma paraziti nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? Toksoplazma parazitinin tehlikeleri... İşte toksoplazma paraziti hakkında bilinmesi gerekenler...

TOKSOPLAZMA PARAZİTİ NEDİR?

Toksoplazmasis (Toksoplazma paraziti),kedi ve diğer memelilerdeki bir parazitin neden olduğu hastalıktır. Enfekte hayvan dokularındaki kistlerin oral yol ile alınmasıyla insanlara bulaşır.

TOKSOPLAZMA PARAZİTİ NASIL BULAŞIR?

Toksoplazma insana 3 şekilde bulaşır:

Enfekte bir kedinin dışkısı ile temas edip ya da toprakla veya bahçede çalışılıp daha sonra bu temasın gerçekleştiği eli yıkamadan ağza götürmek,

Enfekte bir hayvanın etini iyice pişirmeden yemek,

Enfekte bir anne adayından hamilelik sırasında bebeğine bulaşması.

TOKSOPLAZMA PARAZİTİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Erişkinlerde genelde pek belirti vermez. Doktora gitme gereksinimi duyulmadan hafif soğuk algınlığı şeklinde atlatılır.

Hafif kas ve eklem ağrıları,

Halsizlik,

Yorgunluk,

Lenf düğümlerinde şişlik

gibi belirtiler görülebilir. Nadiren göz enfeksiyonuna neden olabilir. Bağışıklık sistemi baskılanmış lösemi, lenfoma, AIDS hastaları ile organ nakli yapılan hastalarda çok daha ağır seyredebilir ve hatta ölümlere neden olabilir.

TOKSOPLAZMA PARAZİTİ TEHLİKELERİ