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Geride bıraktığımız 2019 yılında yolsuzluk suçlaması ile Japonya'da tutuklanıp Tokyo'da ev hapsine alınan Nissan-Renault-Mitsubishi İttifakı'nın kurucusu ve eski CEO'su Carlos Ghosn'un vatandaşı olduğu Lübnan'a kaçışı macera filmlerine tam anlamıyla taş çıkarttı.

YILBAŞI GECESİNE AİT GÖRÜNTÜLERİ

Carlos Ghoss'un Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta lüks bir restaurantta 2020 yılını karşıladığı 31 Aralık gecesine ait görüntüler Fransız TV kanallarında yayınlandı. Japonya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Beyrut'a kaçan Carlos'un Beyrut görüntüleri Fransız televizyonlarında rating rekorları kırdı.

GAZETECİLER EVİNİN ÖNÜNDE NÖBETTE

Fransa, Brezilya ve aynı zamanda Lübnan vatandaşlığı bulunan Ghosn, Lübnan ile Japonya arasında 'suçlu iade anlaşması' bulunmadığı için Beyrut'a kaçtığı bildirilirken, Lübnan'daki yerli ve yabancı gazeteciler bir görüntü yakalamak için Carlos'un evinin önünde nöbet tutuyor.

MÜZİK ALETİNE SAKLANARAK KAÇTI!

Carlos Ghosn'un kaçıp planı hakkında ortaya atılan iddialar aksiyon filmlerine dudak ısırtıyor. Buna göre Ghosn'u taşıyan özel jet Tokyo'dan İstanbul'a, ardından İstanbul'dan havalanan bir başka özel jetle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a taşımış. Ghosn'nun Tokyo'da ev hapsinde tutulduğu evden bir müzik aletinin içinde çıkış yaptığı söyleniyor. İddiaya göre boyu 1.67 santimetre olan Ghosn'un tutulduğu eve müzisyen kıyafeti ile giren özel bir ekip, uzunluğu 2 metre ve genişliği 60 santimetre civarında olan kontrbas kutusunun içinde eski CEO'yu evden uzaklaştırdı.

FRANSIZ PASAPORTU İLE GİRİŞ YAPTI

Müzik aleti kutusunun içinde uçağa kadar taşınan Ghosn'un Tokyo'dan gelip, İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 2 saatlik bekleyişinin ardından Beyrut'a uçtuğu ve Lübnan'a vatandaşlığının bulunduğu Fransa pasaportu ile giriş yaptığı ifade ediliyor.

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Japonya'nın talebi üzerine Interpol'ün hakkında kırmızı bülten çıkardığı Carlos Ghosn, e-mail ile yaptığı açıklamada, kaçışını planladığı iddia edilen eşinin ve ailesinin hiçbir rolü olmadığını belirterek, "Ben tek başıma nasıl ayrılacağımı planladım. Ailemin rolü olmadı" dedi. Carlos Ghosn'un eşi Carole Ghosn'un, Nissan'ın eski CEO'sunun Japonya'dan kaçmasında önemli rol oynadığı iddia edilmişti.

"HAYATIMDA ALDIĞIM EN GÜZEL HEDİYE"

Carole Ghosn, Carlos ,Ghosn'un Lübnan'a varışının ardından Amerikan Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, eşine kavuşmayı "hayatında aldığı en güzel hediye" olarak nitelendirmişti.

3 ÜLKE VATANDAŞI OLAN GHOSN

LÜBNAN'DA SORGULANABİLECEK

Diğer yandan Lübnan Adalet Bakanı Albert Sarhan ise Ghosn'un ülkesinde sorgulanabileceğini söyledi.Japonya ile Lübnan arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor. Carlos Ghosn ise Fransa, Lübnan ve Brezilya vatandaşı.

BASIN TOPLANTISI YAPMAYI PLANLIYOR

Beyrut'ta bulunan Ghosn'nun 8 Ocak'ta Beyrut'ta bir basın toplantısı yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Ghosn'un açıklamaları dünya kamuoyu tarafından merakla takip edilecek.