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13 Şubat 2017'de Los Angeles'ta Tolgahan Sayışman ile evlenen Almeda Abazi çifti, geçtiğimiz aylarda check-up için hastaneye gittiğinde bir oğulları olacağını öğrenmişti. Anne-baba olmak için gün sayan Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çiftinin mutlu evlilikleri sürüyor.