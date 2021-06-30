"YAPIMCILIĞA DAHA ÇOK AĞIRLIK VERECEĞİM"

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tolgahan Sayışman, bundan sonra kariyerine ağırlıklı olarak yapımcı olarak devam edeceğinin altını çizdi.

Sayışman, konuyla ilgili, "Tekrardan ekranlara gelmem için çok önemli ve içime sinen bir proje olması lazım. Onun dışında yapımcılığa daha çok ağırlık vereceğim" dedi.