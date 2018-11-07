Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bebek için villa aldı

07.11.2018 - 10:53 | Güncelleme:

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, bebeklerinin olacağını öğrendikten sonra ailelerinin oturduğu Çekmeköy’de 4 milyon 500 bin TL’ye villa aldı. Sayışman, taşınmanın ardından beş ay sonra doğacak oğlu için mobilya ve eşya alışverişine başlayacak. İkilinin, yeni yılla bebaber bakıcı araştıracağı konuşuluyor

  • 1 Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bebek için villa aldı - Magazin haberleri
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    Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, bebeklerinin olacağını öğrendikten sonra ailelerinin oturduğu Çekmeköy’de 4 milyon 500 bin TL’ye villa aldı.

  • 2 Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bebek için villa aldı - Magazin haberleri
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    Cadde'den Sercan Kısmet'in haberine göre, Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi, sürpriz hamilelik haberinden sonra evlerini değiştirmeye karar verdi. 

  • 3 Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bebek için villa aldı - Magazin haberleri
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    Çift, aileleri Çekmeköy’de olduğu için oradan 4 milyon 500 bin TL değerinde dört katlı villa satın aldı.

  • 4 Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bebek için villa aldı - Magazin haberleri
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    İkili, Zincirlikuyu’daki dairesinden ay sonu taşınıp, yeni yuvasına geçecek.

  • 5 Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bebek için villa aldı - Magazin haberleri
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    Mutlu çift, bahçeli ve havuzlu villanın bir katını tamamen bebeği için ayıracak. 

  • 6 Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bebek için villa aldı - Magazin haberleri
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    Sayışman, taşınmanın ardından beş ay sonra doğacak oğlu için mobilya ve eşya alışverişine başlayacak. 

  • 7 Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bebek için villa aldı - Magazin haberleri
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    İkilinin, yeni yılla bebaber bakıcı araştıracağı konuşuluyor.

  • 8 Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bebek için villa aldı - Magazin haberleri
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    Check-up kontrollerinde müjdeli haberi alan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çiftinin bebeklerinin cinsiyeti geçtiğimiz günlerde belli oldu.

  • 9 Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bebek için villa aldı - Magazin haberleri
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    Ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetini balon içine doldurdukları konfetilerle açıklamıştı.

  • 10 Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bebek için villa aldı - Magazin haberleri
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    Ellerindeki iğnelerle balonu patlatan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, mavi konfetilerin etrafa saçılmasıyla bir oğulları olacağının müjdesini vermişti.

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  • 34 Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bebek için villa aldı - Magazin haberleri
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