Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bebek için villa aldı

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, bebeklerinin olacağını öğrendikten sonra ailelerinin oturduğu Çekmeköy’de 4 milyon 500 bin TL’ye villa aldı. Sayışman, taşınmanın ardından beş ay sonra doğacak oğlu için mobilya ve eşya alışverişine başlayacak. İkilinin, yeni yılla bebaber bakıcı araştıracağı konuşuluyor