2016'da çıkan ilk oyunuyla büyük başarı yakalayan The Division, önümüzdeki ay satışa sunulacak devam oyunuyla seri haline gelecek. Geçtiğimiz günlerde kapalı betasını oynama fırsatı elde ettiğimiz oyun, ilkinin üzerine neler getiriyor?

New York'ta geçen ilk oyunun ardından Tom Clancy's The Division 2, Washington DC'de geçiyor. Hatta betanın ilk dakikalarında Beyaz Saray'ı kurtarmaya çalışıyoruz. Kurtardığımızda ise artık Beyaz Saray, ‘safe house'umuz oluyor.

İlk yapım gibi yine açık dünya konseptiyle karşı karşıyayız. Açıkçası bu defa atmosfer daha başarılı gözüküyor. Sokaklar ve mekanlar daha dolu dolu ve her birinin sanki bir hikayesi varmış gibi... Ancak grafik kalitesi açısından önemli bir gelişmeden söz edemiyoruz.

Tabii bunun başlıca sebebi, konsolların grafiksel olarak sınıra çoktan gelmiş olması. Eğer PC platformunda daha başarılı görseller sunulursa, oyunun konsol sürümleri daha az satacağı için gelecek nesil konsollar gelmeden grafiksel anlamda büyük bir değişim görmeyeceğiz. Dolayısıyla The Division ile The Division 2 arasında grafiksel fark bir hayli az.

8 KİŞİLİK GÖREVLER

Selefinin aksine 8 kişiye kadar Co-Op görev imkanı sunuyor The Division 2. Bu yenilik de, görevlerin bir hayli zorlu olabileceğini düşündürtüyor. Yine ilk yapımda bir adet bulunan Dark Zone, bu defa 3 farklı noktada karşımıza çıkıyor (Betada 1 tane vardı). Buralardaki görevler hem daha zorlu hem de daha çok bonuslu olacak.

Oynanış açısından baktığımızda ilk oyuna çok benzer dinamikler görüyoruz. Açıkçası Ubisoft, The Division'da iyi olan şeyleri belirgin bir şekilde korumuş ve geliştirilmesi gereken yerlere de ufak düzenlemeler yapmış gibi görünüyor. Örneğin koca haritada bir noktadan diğerine koşmak yerine araç ile gidebilmeliydik.

Tom Clancy's The Division 2'nin betasında bu tür büyük yenilikler maalesef göremedik. Genel olarak baktığımızda ilk oyuna fazlasıyla benzeyen bir yapım ile karşı karşıyayız. Tabii son sözü, yapımın çıkış tarihi olan 15 Mart'ta söyleyeceğiz.