Tom Cruise'un uzayda çekeceği ilk film, Trump'a takıldı

Tom Cruise'un 5 yıl önce, NASA ile Elon Musk’ın SpaceX şirketiyle iş birliği yaparak uzayda çekilecek ilk filme imza atacağı öğrenilmişti. Aksiyon - macera türündeki filmin yalnızca bir bölümünün yörüngede çekilmesi planlanıyordu, ancak aradan geçen sürede proje somut bir aşamaya ulaşamadı. Hatta lojistik ve politik nedenler nedeniyle tamamen rafa kaldırıldığı öğrenildi.

Tom Cruise, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminden önemli ölçüde etkilenen son Hollywood figürü oldu. Cruise'un, 'Edge of Tomorrow' filminin yönetmeni Doug Liman ile birlikte uzayda çekilecek filmin yapımına başlanması için Trump'ın yardımına ihtiyacı olsa da ünlü yıldızın Trump'tan yardım istemeyi reddettiği öğrenildi.

REKLAM

Page Six'in Cruise'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre; filmin hayata geçirilebilmesi için NASA ile kapsamlı bir koordinasyon gerekiyordu ve bu da doğrudan Trump yönetiminden izin alınmasını zorunlu kılıyordu.

Tom Cruise'un başkandan yardım istemeyi reddetmesinin nedeninin, apolitik görünümünü korumak istemesi olduğu iddia edildi. Dolayısıyla Tom Cruise’un uzayda çekilecek ilk filmde rol alma fikri ertelenmiş oldu.