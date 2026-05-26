Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Topkapı Sarayı bayramda açık mı ve kaça kadar açık? 2026 Kurban Bayramı'nda Topkapı Sarayı ücretli mi, ücretsiz mi?

        Topkapı Sarayı bayramda açık mı? 2026 Kurban bayramında Topkapı Sarayı ücretsiz mi?

        Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'daki tarihi noktaları gezmek isteyenler "Topkapı Sarayı açık mı?", "Bayramda ücretsiz mi?" ve "Ziyaret saatleri nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Kurban Bayramı tatili boyunca İstanbul'daki tarihi ve turistik noktalarda yoğunluk yaşanması bekleniyor. İşte Kurban Bayramı'nda Topkapı Sarayı'nın durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 08:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi yapıları arasında yer alan Topkapı Sarayı için ziyaret saatleri ve giriş koşulları araştırılmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sarayın bayram boyunca açık olup olmayacağı ve ücretsiz ziyaret imkanı sunup sunmayacağı merak ediliyor. Peki, Topkapı Sarayı bayramda açık mı ve kaça kadar açık? 2026 Kurban Bayramı'nda Topkapı Sarayı ücretli mi, ücretsiz mi? İşte detaylar...

        2

        TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?

        2026 yılına ilişkin resmi Kurban Bayramı çalışma takvimi henüz tam olarak duyurulmasa da, önceki bayram uygulamalarına göre Topkapı Sarayı’nın bayram süresince ziyaretçilere açık olması bekleniyor.

        Önceki resmi açıklamalarda:

        Bayramın 1. günü: 10.00 – 17.00

        Bayramın 2. ve 3. günü: 09.00 – 17.00

        saatleri arasında ziyaretçi kabul edildiği belirtilmişti.

        3

        Topkapı Sarayı kaça kadar açık?

        Normal sezon uygulamalarında sarayın genellikle 09.00 – 18.00 saatleri arasında açık olduğu belirtiliyor. Ancak bayram günlerinde kapanış saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor. Son giriş saatinin kapanıştan yaklaşık 1 saat önce olabileceği ifade ediliyor.

        Yoğunluk nedeniyle özellikle öğle saatlerinden önce ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.

        4

        Topkapı Sarayı bayramda ücretsiz mi?

        2026 Kurban Bayramı için ücretsiz girişe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Önceki yıllardaki uygulamalara göre sarayın bayram boyunca ücretli şekilde ziyaretçi kabul etmesi bekleniyor.

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Müze Kart’ın ana bölümlerde geçerli olduğu, ancak bazı özel alanlar için ek ücret alınabildiği belirtiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        100 Numaralı Adam filmindeki meşhur sahne

        100 Numaralı Adam filmindeki meşhur sahne

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Uranyum için tercihlerini belirtti