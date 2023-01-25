Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Topkapı sarayı bölümleri neler? Topkapı sarayı'nın kaç avlusu, bölümü vardır?

Topkapı Sarayı, İstanbul’un tarihi yarımadası içinde yer alan dünyanın en ikonik yapılarından biridir. Fatih Sultan Mehmet tarafından yapımına başlanan Saray, zaman içinde devletin hem yönetim merkezi hem de yaşam alanı haline gelmiştir. 15.yüzyıldan günümüze kadar hala ayakta olan Topkapı Sarayı’nın kaç avlusu, bölümü vardır. İşte Topkapı Sarayı ile ilgili her şey…

Topkapı sarayı bölümleri neler? Topkapı sarayı'nın kaç avlusu, bölümü vardır?
HABERTURK.COM

Topkapı Sarayı, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Sultanlarının başlıca ikametgâhı olmuştur. Saray kompleksi, İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi ile buluştuğu yerde, İstanbul Boğazı'na ve Haliç'e bakan bir tepe üzerinde yer almaktadır. Saray’a ilk olarak Sarây-ı Cedîd-i Âmire denilmiş, sonrasında Topkapı Sarayı ismini almıştır. Topkapı Sarayı 19.yüzyıl ortalarına kadar yönetim ve yaşam merkezi olma özelliğini korumuştur. İstanbul’un en ikonik yapılarından biri olan Topkapı Sarayı’nın yapımına Fatih Sultan Mehmet tarafından başlanmıştır. Zaman içerisinde eklemelerle bugünkü halini almıştır. Peki Topkapı Sarayı bölümleri nelerdir? Topkapı Sarayı’nın mimarı kimdir? İşte dünyanın ve Türkiye’nin en gözde yapılarından olan Topkapı Sarayı ile ilgili her şeyi sizler için araştırdık.

Topkapı Sarayı Bölümleri

Topkapı Sarayı avlular etrafında inşa edilmiş, galeriler ve geçitlerle birbirine bağlanmış bir dizi alçak binadan oluşan geniş bir komplekstir. Saray arazisi dört ana avluya ve hareme bölünmüştür; birinci avlu en erişilebilir, dördüncü avlu ve harem ise en erişilemez avlulardır. Bu avlulara erişim yüksek duvarlarla sınırlandırılmış ve kapılarla kontrol edilmiştir. Saray kompleksi Harem, Özel Oda, Hazine, Mutfak, Dinleyici Odası ve İmparatorluk Konseyi gibi çeşitli binaları içermektedir. Harem, sultanın ve ailesinin özel ikametgâhıydı ve dışarıdan gelenlere kapalıydı. Özel Oda, sultanın önemli devlet işlerini yürüttüğü özel ofisiydi. Hazine, değerli mücevherler, altın ve gümüş eşyalar da dahil olmak üzere imparatorluğun servetini barındırıyordu. Mutfak, sultan ve maiyeti için yemek hazırlanmasından sorumluydu. Huzur Odası, sultanın ileri gelenleri kabul ettiği ve resmi işleri yürüttüğü yerdi. İmparatorluk Divanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun ana karar alma organıydı ve imparatorluğun idaresi ve yönetiminden sorumluydu.

Topkapı Sarayı'nın Kaç Avlusu Vardır?

Topkapı sarayı 4 ana avludan oluşmaktadır. Bunlar;

  • Birinci avlu: Topkapı Sarayı'nın Yeniçeriler Avlusu ya da Tören Alanı olarak da bilinen Birinci Avlusu en büyük avluydu ve bir dış bölge gibi işlev görüyordu. Eski Darphane-i Amire, depo ve imparatorluk cephaneliği olarak kullanılan Aya İrini Bizans kilisesi ve çeşitli çeşmeleri içeriyordu. Saraya giren ziyaretçiler, Orta Kapı olarak da bilinen, iki büyük sekizgen kulesi olan ve yazıtlar ve monogramlarla zengin bir şekilde dekore edilmiş büyük, mazgallı Selamlama Kapısı'ndan geçerlerdi.

  • İkinci avlu: Topkapı Sarayı'nın Divan Meydanı olarak da bilinen İkinci Avlusu, Fatih Sultan Mehmet döneminde 1465 civarında tamamlanmış ve I. Süleyman döneminde 1525-1529 civarında son halini almıştır. Eski saray hastanesi, fırın, yeniçeri odaları, ahırlar ve imparatorluk haremi de dahil olmak üzere çeşitli binalarla çevrilidir. Saadet Kapısı, Üçüncü Avlu'nun girişini işaret etmektedir. Bu avluda Bizans döneminden kalma bir sarnıç bulunuyordu ve saray mensuplarının toplanma yeri olarak kullanılıyordu.

  • Üçüncü avlu: İç Saray ya da Enderûn Avlusu olarak da bilinen Üçüncü Avlu, sarayın içinde yer alır ve Has Oda Salonu, hazine, harem ve III. Ahmed'in kütüphanesi ile çevrili bir bahçedir. Sultan Mehmed tarafından kurulmuştur. Üçüncü Avlu aynı zamanda, sanat eğitimi alan ve yüksek rütbeli memurlar olma potansiyeline sahip olan ağaların mahalleleriyle de çevriliydi. 1584 tarihli Hünername minyatüründe Üçüncü Avlu ve dış bahçeler tasvir edilmiştir.

  • Dördüncü avlu: Köşkler bahçesi olarak da bilinen Dördüncü Avlu, sultan ve ailesi için özel bir sığınaktı ve çeşitli köşkler, bahçeler ve teraslardan oluşuyordu. Başlangıçta Üçüncü Avlu'nun bir parçasıydı ancak o zamandan beri ayrı bir alan olarak tanımlanmıştır. 1640 yılında Sultan I. İbrahim, genç şehzadelerin sünnet edilmesine adanmış bir yazlık köşk olan Sünnet Odası'nı eklemiştir. Erivan ve Bağdat köşkleri de Erivan ve Bağdat'taki Osmanlı zaferlerini kutlamak amacıyla Dördüncü Avlu'da inşa edilmiştir ve her ikisi de merkezi bir kubbe, gömme dolaplar ve sedef kakmalı ahşap işçiliği ile orijinal süslemeler içermektedir. Bu köşkler klasik dört eyvanlı plana dayanmaktadır ve dikdörtgen bölmeleri sofalar doldurmaktadır.

Topkapı Sarayı'nın Mimarı Kimdir?

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı’nın tek bir mimarı yoktur. Dönemin en gözde mimarlarından Mimar Alaaddin’in baş mimarlığında denetlenmiş, süreç içerisinde Davud Ağa, Mimar Sinan, Sarkis Balyan ve Acem Ali gibi isimler de mimari sürece destek olmuşlardır.

Topkapı Sarayı'nın Bölümleri Ve Özellikleri

  • Birun: Dış saray olarak adlandırılır ve önemli saray çalışanlarının bulunduğu yönetici bölümdür.
  • Enderun: Sarayın iç kısmı anlamına gelir. Topkapı Sarayı’nda Enderun 7 bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Küçük odalar, Büyük odalar, Doğancı Koğuşu, Seferli odası, Kiler, Hazine odası ve Has odadır.
  • Bağdat Köşkü: Yapımına IV.Murat Bağdat seferine giderken başlanmış, 1639 yılında da bitirilmiştir. Revan köşkünün planı ile benzer yapıdadır.
  • Mecidiye Köşkü: Sarayburnu ve Ahır kapısı arasında yer alan bir yapıdır. Sultan Abdülmecit tarafından Sarkis Balyan’a yaptırılmıştır.
  • Sünnet Odası: Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmıştır.
  • Revan Köşkü: Kutsal emanetler bölümünün yanında dördüncü avlunun içindedir.
  • Sofa Köşkü: Has oda gibi kullanılan Köşk, Türk Rokokosu denilen yeni bir üslubun ilk örneklerindendir.
  • İftariye Kameriyesi: Padişahın ramazan aylarında iftarı beklediği yer olduğundan ismini buradan almıştır.
  • Esvap Odası: Padişah kutsal emanetleri ziyaret etmeden önce burada giyinirdi.
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ev yapmak için ineğini satan görme engelliye başkandan sürpriz
GÜNDEM Ev yapmak için ineğini satan görme engelliye ...
Son dakika: AYM Başkanlığı seçimi için tarih belli oldu! - Haberler
GÜNDEM AYM Başkanlığı seçimi için tarih açıklandı
Son dakika haberi | Talip Bakır, Yüksek Seçim Kurulu üyesi seçildi!
GÜNDEM YSK'nın yeni üyesi belli oldu
Son dakika haberler: Büşra Kabataş'ı katleden cani, Taner Yaylacı vahşet öncesi internette araştırma yapmış!
GÜNDEM Büşra'yı katletmişti! Cani internette araştırma ...
Yusuf Kerim Sayın, cezaevindeki annesi ile ikinci kez görüştü
GÜNDEM Kanser hastası Yusuf ikinci kez annesiyle görüştü
Nümizmatik nedir ve neyi inceler? Nümizmatik biliminin tarihe katkıları nedir?
GÜNDEM Nümizmatik nedir ve neyi inceler?
İstanbul Havalimanı M11 metro hattı durakları | Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro durakları, istasyonları neler? M11 metro hattı kaç dakika sürüyor?
GÜNDEM İstanbul Havalimanı M11 metro hattı durakları neler?
Kartal'da sosyal tesislere bir yenisi daha eklendi
GÜNDEM Kartal'da sosyal tesislere bir yenisi daha eklendi
Kronoloji nedir, neyi inceler? Kronoloji biliminin sağladığı faydalar nedir?
GÜNDEM Kronoloji nedir, neyi inceler?
Heraldik nedir ve neyi inceler? Heraldik biliminin sağladığı faydalar nedir?
GÜNDEM Heraldik nedir ve neyi inceler?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.