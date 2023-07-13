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        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı

        Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 829 milyon dolar artışla 110 milyar 416 milyon dolara çıktı. Toplam rezervler 1 ayda 10 milyar 633 milyon dolar yükseldi. Net rezervler söz konusu 4 haftada 16 milyar 337 milyon dolar arttı

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 15:06
        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
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        TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, 7 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 681 milyon dolar artışla 69 milyar 836 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Haziran haftasında 67 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Söz konusu dönemde altın rezervleri de 852 milyon dolar düşerek 41 milyar 432 milyon dolardan, 40 milyar 580 milyon dolara yükseldi.

        Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 829 milyon dolar artışla 110 milyar 416 milyon dolara çıktı.

        Toplam rezervler 4 haftada 10 milyar 633 milyon dolar yükseldi.

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        7 Temmuz haftasında TCMB net rezervleri ise 3 milyar 341 milyon dolarlık artışla 13 milyar 166 milyon dolara çıktı. Son 1 ayda net rezervlerdeki artış ise 16 milyar 337 milyon doları buldu. 9 Haziran haftasında net rezervler -3 milyar 171 milyon dolar seviyesindeydi.

        TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        28.01.2022 38.577 71.636 110.214
        25.02.2022 42.944 70.200 113.144
        25.03.2022 42.399 65.638 108.037
        29.04.2022 41.467 65.398 106.865
        27.05.2022 41.611 61.285 102.897
        24.06.2022 41.594 60.342 101.936
        29.07.2022 40.163 61.101 101.263
        26.08.2022 40.824 70.823 111.647
        30.09.2022 38.996 68.052 107.048
        28.10.2022 39.377 74.804 114.180
        25.11.2022 42.835 79.766 122.601
        30.12.2022 45.851 82.904 128.755
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        02.06.2023 42.246 58.240 100.486
        09.06.2023 41.993 57.790 99.783
        16.06.2023 42.018 60.783 102.801
        23.06.2023 41.315 66.246 107.561
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        07.07.2023 40.580 69.836 110.416

        TCMB net rezervleri(milyon dolar):

        7.07.2023 13.166
        30.06.2023 9.825
        23.06.2023 9.190
        16.06.2023 473
        9.06.2023 -3.171
        2.06.2023 -5.697
        26.05.2023 -4.404
        19.05.2023 -151
        12.05.2023 2.326
        5.05.2023 6.781
        28.04.2023 6.361
        21.04.2023 8.294
        14.04.2023 12.047
        7.04.2023 13.770
        31.03.2023 18.470
        24.03.2023 18.926
        17.03.2023 19.987
        10.03.2023 18.651
        3.03.2023 20.685
        24.02.2023 20.196
        17.02.2023 21.398
        10.02.2023 24.438
        3.02.2023 27.092
        27.01.2023 25.810
        20.01.2023 26.716
        13.01.2023 24.886
        6.01.2023 24.307
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