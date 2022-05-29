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Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca'dan açıklama

Maske yasağı geçtiğimiz günlerde hastane ve toplu taşımalar dışında kaldırılmıştı. Bakan Koca toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkması için üç gün üst üste vaka sayılarının 1.000’in altında gerçekleşmesi gerektiğini açıklamıştı. İki gündür vaka sayıları binin altında seyrederken gözler son karar için bugüne çevrilmişti. İşte maske yasağına ilişkin Bakan Koca'dan son dakika açıklamalar...

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    Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca son dakika açıkladı: Otobüs, metrobüs, marmaray ve metro toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?

    Toplu taşımada ve hastanede maske yasağı kalktı mı? Sorusu araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak.” ifadelerini kullandı. Vaka sayıları iki gündür 1.000'in altında açıklanırken, bugünkü vaka sayılarının da binin altında açıklanmasıyla vatandaşlar toplu taşımada maske yasağının kalkıp kalkmadığını araştırıyor. İşte konuya ilişkin Bakan Koca'dan son dakika açıklama...
  • 02
    Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca son dakika açıkladı: Otobüs, metrobüs, marmaray ve metro toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?

    TOPLU TAŞIMADA MASKE YASAĞI KALKTI MI?

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Vaka sayısı 3'üncü günde de binin altında gelince toplu taşıma araçlarında maske şartı kalktı. 
  • 03
    Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca son dakika açıkladı: Otobüs, metrobüs, marmaray ve metro toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?

    BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

    Sağlık Bakanı Koca da, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa" paylaşımında bulundu.
  • 04
    Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca son dakika açıkladı: Otobüs, metrobüs, marmaray ve metro toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?

    Saplık Bakanı Fahrettin Koca açılamasında, "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" ifadelerini kullandı.
  • 05
    Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Bakan Koca son dakika açıkladı: Otobüs, metrobüs, marmaray ve metro toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?

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