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Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yarışı tamamlayamadı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayak ilk gününde bitime 6 tur kala motosikletinde yaşadığı teknik bir arıza nedeniyle yarışı tamamlayamadı

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yarışı tamamlayamadı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'nın 4,6 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde gerçekleştirilen 9. ayak etkinliğinin ilk yarışında piste çıktı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına ter döken ay-yıldızlı sporcu, 20 tur üzerinden koşulan mücadelede bitime 6 tur kala motosikletindeki teknik bir arıza nedeniyle hızlanmakta sorun yaşadı ve yarış dışı kaldı.

Yarışı, Ducati takımı sürücülerinden Scott Redding birinci, Axel Bassani ikinci, Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü sırada bitirdi.

Haftaya genel klasmanında 370 puanla ilk sırada giren Toprak Razgatlıoğlu, bu yarışta 4. olarak 376 puana ulaşan Kawasaki pilotu Jonathan Rea'ye liderliği devretti. Razgatlıoğlu, 370 puanla genel klasmanda ikinci sıraya gerilerken, Scott Redding ise 323 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Organizasyonda yarın TSİ 12.00'de Superpole, TSİ 16.15'te ise ikinci yarış start alacak.

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