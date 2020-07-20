Topuklar tüm vücudun ağırlığı omuzlarında taşıyan bölümdür. Bu işlevi yerine getirmek için ise topukların sağlıklı olması gerekmektedir. Topuk ağrısının oluşması kişilerin topallaması hatta yürümede problem yaşamasına neden olabilmektedir. Topuklar kişilerin yürümesi, ayakta durması ve koşmasını sağlayan dayanak noktasını oluşturmaktadır.

Toplum içerisinde topuk ağrısı çok fazla görülen bir durumdur. Bunun birçok nedeni olabileceği gibi belirtisi şiddetli ve hafif ağrılar şeklinde görülebilmektedir.

Topuk ağrılarının oluşmasına neden olacak durumlar ise şu şekildedir;

Topuk dikeni oluşması,

Romatizmal artrit,

Gut hastalığı,

Yaralanmalar,

Tendon iltihapları,

Ayakkabı seçimlerinin yanlış yapılması,

Topuk altında bulunan kesesinin iltihaplanması,

Aşil krişinde oluşan iltihap meydana getirebilmektedir.

Topukta oluşan hastalıklar şu şekilde görülmektedir;

Topuk dikeni; sabah uyandığınız zaman ayağınızın üzerinize bastığınız veya uzun süre ayakta kaldıktan sonra ayak tabanınızda oluşan batıcı şekilde ağrılar var ise nedeni topuk dikeni olabilmektedir. Topuk dikeninin oluşması ise; çok fazla ayakta durma sonucunda tabanınıza aşırı yük binmesi, zorlanması gibi nedenlerden dolayı ödem, iltihap, kireçlenme veya kan sızması oluşmasıyla görülebilmektedir. Bu rahatsızlık bir süre sonra büyüyerek topukta bir çıkıntı haline gelebilmektedir. Tedavisi röntgen ile teşhis edildikten sonra rahatlıkla yapılabilmektedir.

Tendon iltihapları; eğer ayağınızda topuk kemiğinizin ön kısmından başlayarak ayağınızın tabanın boyunca uzanan bir ağrınız varsa bu durum tendonlarınızın iltihaplandığının göstergesi olabilmektedir. Kendiniz dinlenerek, ayağınıza sıcak kompres yaparak tedavisini yapabilirsiniz.

Topuk kesesi iltihabı ( bursit); giydiğiniz ayakkabının uygun olmaması ve baskı yapması, ayağınızın üzerine sert bir şekilde düşmenizle meydana gelen bir rahatsızlıktır. Dinlendiğiniz takdirde kendi kendine geçmektedir. Fakat sizde kullandığınız ayakkabılarınızın içine uygun bir tabanlık yerleştirerek destekleyebilirsiniz.

Aşil tendonu iltihabı; bacağınızda bulunan kasları topuğunuzun arkasına bağlayan sağlam, sert ve uzun krişe aşil tendonu denilmektedir. Bu rahatsızlığın meydana gelmesi sert bir zeminde fazla koşma, bacak kaslarınızın kısalmasından veya esneme azlığından, topuğu sürten ayakkabı giyilmesinden oluşabilmektedir. Bu durumlar meydana geldiğinde ayağınızın üzerine basamıyorsanız; doktora görünerek tedavi olmalı ve sonrasında aşil tendonunu çok fazla zorlayıcı egzersizler yapmamalısınız.

Topuğunuzda meydana gelen bu ağrılar için öncelikle ihmal etmeden doktorunuza görünmelisiniz. Doktorunuz ayağınızda oluşan ağrı nedenine göre tedavi yöntemi uygulayacaktır. Genel olarak ilaç tedavisi ile düzelebilmektedir. Ancak meydana gelen yaralanmalarda zarar gören kısımlar mevcutsa ameliyat tercih edilmektedir.

Bunların yanında ise; ayakların dinlendirilmesi, uygun ve topuğu destekleyici tabanlar kullanılması, ayak ve bilekleri güçlendirmek için kademe kademe ilerleyen egzersizler yapılması ve ağrıların şiddetlendiği durumlarda ise; soğuk kompres yapılması tavsiye edilmektedir.