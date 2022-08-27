Topuk dikeni doğal çözüm önerileri 0:00 / 0:00

Geçmişten günümüze kadar bitkisel yağlar ve doğal çözüm yöntemleri, pek çok çok sağlık sorununa şifa olmuştur. Hastalıkların hafif seyrettiği dönemlerde evde atalarımızdan kalan tedavi yöntemlerini kullanmak isteyen kişiler, bu konu hakkındaki araştırmalarını her geçen gün arttırmaktadır. Bitkisel tedavi yöntemlerinin kullanıldığı sağlık sorunlarından biri de topuk dikenidir. Hazırlanan bitki kürleri ve bitkisel yağlar ile kişiler topuk dikeninin olumsuz etkisini azaltabilir. Topuk dikenine iyi gelen bitkisel tedavi yöntemleri hakkında merak edilen her şey yazımızda sizlerle.

Topuk Dikeni Doğal Çözüm Önerileri

Topuk dikeni hafif ya da ağır bir şekilde seyredebilir. İlk aşamada gerçekleşen hafif topuk dikeni vakalarında kişiler evde uygulayabilecekleri doğal çözüm yöntemlerini tercih edebilir. Bu uygulamalar sayesinde kişilerin topuk dikeni ağrısı azalabilir.

Evde Topuk Dikeni Tedavisi Nasıl Yapılır?

Evde uygulanan topuk dikeni tedavisinde kişiler ilk olarak ağrı kesici kremleri kullanabilir. Bu kremler ile masaj uygulaması yapılırken, diğer taraftan egzersizler yapılmalıdır. Topuk dikeninde evde uygulanabilecek en kolay tedavi yöntemlerinden biri de buz kompresidir. 5 dakika boyunca topuk dikeninin meydana geldiği yerde buz bekletebilirsiniz. Buzu kaldırdıktan sonra ağrı kesici kremle masaj yaparak ağrıyı azaltabilirsiniz.

Topuk Dikenine Evde Ne İyi Gelir?

Topuk dikenine iyi gelen şeyler kişiler tarafından merak konusu olmaya devam etmektedir. Bunların arasında buz kompresi ve epsom tuzu ilk sırada yer alır. Epsom tuzu ile hazırlanan su içerisine ayaklarınızı 30 ya da 40 dakika bekleterek topuk dikeninin olduğu kısmın yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

Topuk Dikenine İyi Gelen Bitkiler

Topuk dikenine iyi gelen bitkiler ve bitkisel tedavi yöntemleri şunlardır:

Elma sirkesi ile hazırlanan suda her akşam ayaklarınızı en az yarım saat bekletebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde bağ dokularında iyileşmeler görülecektir.

Epsom tuzu, topuk dikeni için uygulanan doğal tedavi yöntemlerinin başında gelir. Ayak detoksu olarak da adlandırılır. Düzenli olarak epsom tuzu ile karıştırılan suda bekletilen ayaklardaki topuk dikenlerinde iyileşme görülür.

Her derde deva olan zencefil, topuk dikeni tedavisi için de önemli bir yere sahiptir. Bir leğen içerisinde zencefil çayını demleyip, ılıdıktan sonra ayaklarınızı içinde bekletirseniz faydasını kısa sürede göreceksiniz.

Doğal antibiyotik ve antiseptik olarak bilinen soğan da topuk dikeni tedavisi için kullanılabilir. Soğanı haşladıktan sonra ezerek soğumaya bırakmalısınız. Ardından topuk dikeni olan bölgeye koyup akşamdan sabaha kadar bekletmelisiniz. Soğanın içerisinde yer alan maddeler ayak bağ dokusunu yenilemeye ve güçlendirmeye yardımcı olacaktır.

Topuk dikeni ile birlikte ortaya çıkan iltihap ve ağrı için kullanılacak bitkisel tedavi yöntemlerinden biri de limon. Limondaki antioksidanlar bağ dokuları için oldukça faydalı. Bu yüzden gece uyumadan önce limon dilimlerini ayağınıza koyun ve düşmemeleri için bir çorap ya da streç film kullanın. Bir hafta içerisinde olumlu sonuçları gözle görebilirsiniz.

Topuk Dikenine İyi Gelen Yağlar

Topuk dikeni için en çok kullanılan yağların başında biberiye yapı gelmektedir. Biberiye yağını topuk dikenine buz kompresi uyguladıktan sonra masaj yapabilirsiniz.