Tortum şelalesi nerede? Tortum şelalesi hangi şehirde, ilde, bölgede?

Gürül gürül akan suların gökkuşağıyla buluştuğu, sesiyle ziyaretçilerini mest eden Tortum Şelalesi, Türkiye’nin en etkileyici doğal duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle son dönemde adını sıkça duyuran bu doğa mucizesi hakkında ise pek çok kişi araştırma yapıyor. İşte, Tortum şelalesi hakkında bilinmesi gerekenler.

TORTUM ŞELALESİ NEREDE?

Doğu Anadolu’nun büyüleyici doğa harikalarından biri olan Tortum Şelalesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Gürül gürül akan suların çıkardığı ses, çevredeki yeşilin tonları ve tertemiz hava… Burası, doğayla yeniden bağ kurmak isteyen herkesin görmesi gereken yerlerden biri. Erzurum’un kuzeyinde, Tortum ilçesi sınırlarında yer alan şelale, yılın her mevsimi farklı bir güzellik sunuyor. Bahar aylarında debisi artan sular coşkulu bir görsel şölen yaratırken, kışın donarak adeta dev bir buz şatosuna dönüşüyor.

TORTUM ŞELALESİ HANGİ BÖLGEDE?

Tortum Şelalesi, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde konumlanıyor. Bölge, yüksek dağları, geniş yaylaları ve berrak gölleriyle tanınırken, şelale bu doğal zenginliklerin adeta taç mücevheri. Doğu Anadolu’nun sert ikliminde, yaz aylarında bile serin ve ferah bir atmosfer sunan Tortum Şelalesi, hem yerli hem yabancı turistler için cazip bir rota. Erzurum-Artvin kara yolu üzerinde yer alması sayesinde Karadeniz ve Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayan bu güzergâhta doğal bir mola noktası olarak öne çıkıyor.

TORTUM ŞELALESİ KONUMU NEDİR? Tortum Şelalesi, Erzurum şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta, Tortum ilçesinin Balıklı köyü yakınlarında yer alıyor. 48 metre yükseklikten dökülen sular, Tortum Çayı'nın enerjisiyle birleşerek muhteşem bir manzara oluşturuyor. Konum itibarıyla Erzurum-Artvin yolu üzerinde olması, burayı hem Erzurum'dan hem de Karadeniz kıyılarından gelen ziyaretçiler için kolay ulaşılabilir kılıyor. TORTUM ŞELALESİ NEDEN ÖNEMLİDİR? Tortum Şelalesi, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı doğal şelalelerinden biri. 18. yüzyılda yaşanan büyük bir heyelan sonucu Tortum Gölü'nün oluşması ve gölden taşan suların bugünkü şelale formuna kavuşması, burayı jeolojik olarak da değerli kılıyor. UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi'ne aday gösterilen şelale, sahip olduğu ekosistem ve biyolojik çeşitlilik açısından da oldukça önemli. Bahar aylarında göç eden kuş türlerini gözlemlemek, çevresindeki bitki örtüsünde nadir bitkilere rastlamak mümkün. Ayrıca bölge, fotoğrafçılar için hem manzara hem de doğa fotoğrafçılığı açısından bir cennet niteliğinde.