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Tosyalı Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci üreticisi oldu

Dünya Çelik Birliği’nin açıkladığı verilere göre Tosyalı Holding 2020 yılında, ham çelik üretimini bir önceki yıla göre yüzde 10.49 oranında artırarak Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci ham çelik üreticisi olurken dünya sıralamasında da iki basamak atlayarak 82’nciliğe yükseldi. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Hem İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hem de Cezayir’de devam eden 4. faz yatırımlarımız tamamlandığında toplam üretimimizi çok daha yukarılara çıkaracağız. Tümü katma değerli çelik üretimine odaklanan bu yatırımlarla birlikte dünya sıralamasındaki yerimizi daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum" diye konuştu

Tosyalı Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci üreticisi oldu
HABERTURK.COM

Demir-çelik üreticisi Tosyalı Holding, Dünya Çelik Birliği’nin (World Steel Association) açıkladığı 2020 dünya ham çelik üretimi rakamlarına göre 2019’daki 3.91 milyon ton olan ham çelik üretimini 2020 yılında yüzde 10.49 artışla 4.32 milyon tona çıkararak, 84’ncü sıradan 82’nci sıraya yükseldi. Tosyalı Holding'in Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci çelik üreticisi olduğu bildirildi.

2020 yılının sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada zor bir yıl olmasına rağmen yatırımlarına hiçbir zaman ara vermediklerini dile getiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Eğer hazırlıklıysanız böylesi zor zamanlar aynı zamanda içerisinde fırsatları da barındırır. Tedarik zincirlerinde küresel olarak sorunlar yaşandığı bu dönemde Tosyalı Holding olarak, teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı olarak yaptığımız yatırımların çok faydasını gördük. Bu sayede hem ülkemizde hem de başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada artan kaliteli çelik talebine hızla karşılık verdik" dedi.

Yatırımlara ara vermediklerini kaydeden Tosyalı, "Hem İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hem de Cezayir’de devam eden 4. faz yatırımlarımız tamamlandığında Tosyalı Holding olarak toplam üretimimizi çok daha yukarılara çıkaracağız. Tümü katma değerli çelik üretimine odaklanan bu yatırımlarla birlikte dünya sıralamasındaki yerimizi daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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