Yeni sezon öncesi devlerin radarında olan Vedat Muriç için iki takım öne çıkıyor. İngiltere Premier Lig'den Tottenham ile İtalya Serie A temsilcisi Lazio, Fenerbahçe'nin golcüsü için temaslarını sürdürüyor. İngiliz basını, iki takımın kıran kırana bir mücadele içinde olduğunu yazarken 20 milyon Euro'luk bonservis bedelinde Fenerbahçe'nin şimdilik geri adım atmadığı vurgulandı.
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