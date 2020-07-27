Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Tottenham'ın altyapısından yetişen Tanganga, takımının bu sezon 13 maçta formasını giydi.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR