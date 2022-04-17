Açıklamada, "S​​ıcak bir karşılamanın, mükemmel bir organizasyonun tadını çıkardığımız bu harika konaklamanın organizatörlerine teşekkür ederiz. Bu 4 gün, ülkenin manzaralarını, özgünlüğünü, sakinlerini, gastronomisini ve elbette bize sunulan muhteşem otelleri keşfetmemizi sağladı. Ayrıca dinamik ve gelişen bir ülke keşfettik. Güzel dostluk ve şenlik anlarını da paylaşabildiğimiz rehberlerimize teşekkür ederiz. Şüphesiz, bisiklet ve turizm alanındaki keşiflerimizi daha da derinleştirmek adına geri dönmek için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.