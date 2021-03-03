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Toyota, Avrupa’da halen tercih edilen A segmentindeki varlığına yeni bir model ile devam edeceğini duyurdu. GA-B platformu üzerinde üretilecek tamamen yeni A segmenti modelin, Toyota markası için giriş seviyesi rolü oynayacağı kaydedildi.

Bir süredir bu sınıfta PSA Grubu ile ortaklaşa ürettiği Aygo modeli ile varlık gösteren Toyota'nın, yeni A segmenti modelde içten yanmalı motora yer vereceği belirtiliyor. Modelin isminin ne olacağı ise henüz açıklanmış değil.

Toyota’nın son dönemde tanıtılan yeni modelleri, TNGA mimarisini kullanıldığı platform ile üretiliyor. Avrupa’da 2021 yılının otomobili seçilen yeni Yaris de, GA-B platformu üzerine inşa edilmişti. GA-B platformu üzerine inşa edilecek bir sonraki modelin ise Yaris Cross olacağı belirtildi.

Yaris, Yaris Cross ve yeni A segmenti model ile birlikte Avrupa’da GA-B platformu kullanan bu modellerin yıllık üretiminin 500 bin adedi aşması bekleniyor.