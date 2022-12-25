TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Artık herkes her şeyi öğrenmiştir. Çağrı içim büyük bir yıkımdır bu ve annesini asla affetmeye niyeti yoktur. En büyük destekçisi Zeyno’dur.



Kenan ise yaptıklarını ne kadar inkar etse de karşısındadır herkes. Kaybediyordur ve bu durum onun içindeki gerçek kötüyü çıkarmasına sebep olur. Savaşı başlatır.



Berk ve Ali arasındaki kavga da Berk’in kendisiyle ilgili en büyük gerçekle yüzleşmesini sağlar.