Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tozluyaka neden final yapıyor? Tozluyaka bitti mi?

Fox TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Tozluyaka, bu akşam final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Son zamanlarda reyting sıralamasında gerilerde kalan dizi, 25 Aralık Pazar günü 26. son bölümüyle son kez yayınlanacak. İşte, dizinin final bölümünde yaşanacakların özeti...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Tozluyaka neden final yapıyor? Tozluyaka bitti mi? Tozlu yaka final sebebi nedir, yeni sezon olacak mı? Tozlu yaka son bölümde neler olacak?

    Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan ve başrollerinde Emre Kınay ile Dolunay Soysert'in yer aldığı Tozluyaka, final bölümüyle son kez izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte, Tozluyaka'nın final bölümünün özeti...
  • Tozluyaka neden final yapıyor? Tozluyaka bitti mi? Tozlu yaka final sebebi nedir, yeni sezon olacak mı? Tozlu yaka son bölümde neler olacak?

    TOZLUYAKA FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Gazeteci Birsen Altuntaş, Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Tozluyaka'nın 26. bölümüyle izleyicilere veda edeceğini açıklamıştı.

    Bu akşam final bölümü yayınlanacak olan dizinin reytinglerinin düştüğü ve bu yüzden de final kararı aldığı belirtiliyor.
  • Tozluyaka neden final yapıyor? Tozluyaka bitti mi? Tozlu yaka final sebebi nedir, yeni sezon olacak mı? Tozlu yaka son bölümde neler olacak?

    TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Artık herkes her şeyi öğrenmiştir. Çağrı içim büyük bir yıkımdır bu ve annesini asla affetmeye niyeti yoktur. En büyük destekçisi Zeyno’dur.

    Kenan ise yaptıklarını ne kadar inkar etse de karşısındadır herkes. Kaybediyordur ve bu durum onun içindeki gerçek kötüyü çıkarmasına sebep olur. Savaşı başlatır.

    Berk ve Ali arasındaki kavga da Berk’in kendisiyle ilgili en büyük gerçekle yüzleşmesini sağlar.
  • Tozluyaka neden final yapıyor? Tozluyaka bitti mi? Tozlu yaka final sebebi nedir, yeni sezon olacak mı? Tozlu yaka son bölümde neler olacak?

    Yalnızlık! Etrafında kimse kalmadığında acısıyla yüzleşir ve varlığının herkese zarar verdiğini düşünür. Sona adım adım ilerliyordur.

    Öfkesinin boyutu büyür Kenan’ın. Nesrin’in bile saf değiştirmesi onun için son damladır.  Derya, Önder ve tüm mahalleye karşı gücünü gösterecektir. Kılıçlar çekilir…

    Ama sonu kanlı bitecektir. Bir cinayet ve bir katil daha. Bu defa kim ölecektir?

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.