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        Haberler Gündem Trabzon'da denize giren kadının cansız bedeni bulundu - Güncel haberler

        Trabzon'da denize giren kadının cansız bedeni bulundu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denize giren kadının cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 01:35 Güncelleme: 16.02.2024 - 01:35
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        Denize giren kadının cansız bedeni bulundu
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        Ganita sahiline akşam saatlerinde gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadının denize girdiğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede yaptığı incelemede kayalıklarda ayakkabı ve mont buldu.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizde yaptıkları aramada, yaklaşık 30 metre açıkta su yüzeyinde kadının cansız bedeni tespit etti.

        Kıyıya getirilen cansız beden, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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