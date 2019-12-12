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Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde dün meydana gelen olayda, gece saat 01.30 sıralarında 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan B.K. ve C.P., kendilerini muayene eden doktora saldırdı. Alkollü olduğu belirlene iki saldırgan sağ el serçe parmağını kırdıkları doktora hakaret ettiler. Bu arada araya giren hasta yakınları doktoru iki saldırganını elinden aldı.

Saldırıya uğrayan doktor tarafından Beyaz kod verildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, iki saldırganı gözaltına almak istedi. Polisi direnen ve hakaret eden saldırganlar etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan ve Gülbaharhatun Polis Merkezi’ne götürülen iki saldırgan ifadeleri alındıktan sonra ‘Kasten Yaralama-Tehdit-Hakaret-Mala Zarar Verme-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulana iki saldırgan sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TABİP ODASI YAŞANALARI KINADI

Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri olayı kınayan bir açıklama yaptı. Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten Dr. Sivri, “Bu tür çirkin olayların benzerlerinin yaşanmaması ve suçluların bir an önce ağır cezai işleme tabi tutulmasını yetkililerden istiyoruz” diye açıklama yaptı. Dr. Sivri yaralanan meslektaşına geçmiş olsun dileklerini iletti.