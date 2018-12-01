Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan aşırı sağanak ve rüzgarın etkisiyle Adana'dan saat 15.20'de kalkan Pegasus'a ait PC 3706 sefer sayılı uçak, Trabzon'a inemeyerek Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Rüzgar ve yağışın etkisiyle Ankara, Bursa ve İstanbul'dan kente yapılması planlanan, kentten de İstanbul ve Ankara'ya yapılacak bazı uçak seferlerinin gecikmeli gerçekleştirileceği öğrenildi.

Yetkililer, yağış ve rüzgarın etkisini kaybetmesiyle hava ulaşımının normale döneceğini aktardı.

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