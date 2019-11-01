İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Yomra İlçesi Merkez İlkokulu'nda eğitim gören 8 yaşındaki Y.İ.C., akşam eve gidince annesi S.C.'ye öğretmeni tarafından cetvelle dövüldüğünü söyledi. Bunun üzerine polis merkezine oğlu ile birlikte giden anne S.C., öğretmen H.B.'nin oğlunu dövdüğünü ileri sürerek, suç duyurusunda bulundu.

BABASI ÖĞRETMENE MESAJ ATTI

Oğlunun dövüldüğü öğrenen eğitimci baba A.C. öğretmenin cep telefonuna, "Sana amirinin kim olduğunu göstereceğim" şeklinde bir mesaj attı.

DAYAKÇI ÖĞRETMEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğretmen H.B.'nin şikayeti üzerine Akçaabat Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan baba A.C. hakkında basit tehdit iddiasıyla dava açıldı. Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan baba A.C. hakkındaki suçlamaları reddederek, öğretmenin oğlunu dövdüğü için telefonla aradığını ulaşamadığını söyledi. A.C., "Ben mesajı tehdit etmek için değil amirlik nasıl yapılır anlatmak için attım" dedi.

ÖNCE CEZA SONRA ERTELEME

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi A.C.'yi öğretmene yönelik basit tehdit suçunu işlediği gerekçesiyle önce 30 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. A.C.'nin duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezayı 25 gün karşılığında 500 TL adli para cezasına indiren mahkeme cezayı da 5 yıl süreyle erteledi. Öğrenci döven öğretmenin davası ise devam ediyor.