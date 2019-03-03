Trabzon'da insanları telefonla dolandıran kişi 16 yıl ve 400 bin TL para cezasına çarptırıldı.



Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Birol Ç. adlı kişi, 17 Ocak 2017 tarihinde Söğütlü'de yaşayan Neslihan A.'yı ev telefonundan aradı. Polis olduğunu belirten Birol Ç., FETÖ'ye yardım ettiği ve adının kuyumcu soygunana karıştığını söyleyerek Neslihan A.'dan para istedi ve parayı bırakacağı adresi verdi. Bunun üzerine Neslihan A., 5 bin 800 TL, 7 bin 900 Euro, 127 adet çeyrek altın, 2 tam altın, 1 alyans, 22 ayar 4 kat kordon, bir adet altın bileziği poşetle istenilen yere bıraktı.



"RENİA SALDIRGANI PARANIZI ÇEKMİŞ"

Dolandırıcı bir gün sonra bu kez Fatma K.'yı arayarak "Reina saldırganı bankadan sizin paranızı çekmiş. Eşinize söyledik. Hesabınızdaki parayı vereceğimiz adrese gönderin" dedi. Fatma K. da 185 bin lira parayı iki seferde istenilen adrese bıraktı. Parayı alan dolandırıcı kayıplara karıştı.



BORCUNU ÖDEMEK İÇİN TAHLİYE İSTEDİ

Dolandırıldıklarını anlayan iki kadının şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Polisin ısrarlı takibi sonucu Birol Ç. yakalandı. Tutuklanan Birol Ç. hakkında kamu görevlisi olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla dava açıldı. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Birol Ç. "Beni tahliye edin borcumu ödeyeyim'' dedi. Mahkeme, 16 yıl hapis cezası verdiği sanığı 400 bin TL para cezasına çarptırdı.