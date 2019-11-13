Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen 13 kaçak yapı tek tek yıkılmaya başlandı.
Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden jandarma eşliğinde çıkan yıkım ekipleri, yıkımın yapılacağı haberdar alan yapıların sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı. Kendilerine yıkım tebligatının ulaşmadığını ile süren vatandaşlar ile yıkım ekipleri ve jandarma arasında gergin saatler yaşandı.
BİBER GAZI KULLANILDI
Gerginlik üzerine jandarma biber gazı kullanırken, yan yana duran 5 villanın yıkımına başlanıldı. Yapı sahiplerinin bazıları yıkımı engellemek için çatıya çıkarken, bazıları da kendilerini içeriye kilitledi.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrası inşa edilen kaçak yapılar hakkında yıkım kararı alınmıştı. Yıkımlar ekipler tarafından bölge bölge sürüyor.
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