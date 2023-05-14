Trabzon Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Trabzon Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.
Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Trabzon başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı.
Peki, 14 Mayıs 2023 Trabzon Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte, 2023 Trabzon seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler...
Trabzon Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Trabzon Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı.
İl genelinde yüzde 88.75 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:53 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92 oldu.
Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 316.965 oyla yüzde 65.70 - Kemal Kılıçdaroğlu: 135.184 oyla yüzde 28.02 - Sinan Oğan: 28.284 oyla yüzde 5.86 - Muharrem İnce: 2.022 oyla yüzde 0.42 aldı.
Trabzon 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu: 135.184 oyla yüzde 28.02
Sinan Oğan: 28.284 oyla yüzde 5.86
Muharrem İnce: 2.022 oyla yüzde 0.42
Trabzon Seçim Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.30 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:53 itibarıyla yüzde 81 oranında açıldı.
2023 Trabzon milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle:
Cumhur İttifakı: 270.098 oyla yüzde 65.79 - Millet İttifakı: 121.839 oyla yüzde 29.67 - Ata İttifakı: 7.917 oyla yüzde 1.93 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.011 oyla yüzde 0.49 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 477 oyla yüzde 0.13
aldı.
Saat 21:53 itibarıyla 2023 Trabzon milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: 270.098 oyla yüzde 65.79
Millet İttifakı: 121.839 oyla yüzde 29.67
Ata İttifakı: 7.917 oyla yüzde 1.93
Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.011 oyla yüzde 0.49
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 477 oyla yüzde 0.13
AK Parti: 199.813 oyla yüzde 48.67
CHP: 71.293 oyla yüzde 17.36
İYİ Parti: 50.546 oyla yüzde 12.31
MHP: 45.480 oyla yüzde 11.08
YENİDEN REFAH: 18.533 oyla yüzde 4.51
ZP: 6.535 oyla yüzde 1.59
BBP: 6.272 oyla yüzde 1.53
MEMLEKET: 3.215 oyla yüzde 0.78
AP: 1.382 oyla yüzde 0.34
YEŞİL SOL: 1.111 oyla yüzde 0.27
TİP: 900 oyla yüzde 0.22
HAKPAR: 468 oyla yüzde 0.11
MP: 373 oyla yüzde 0.09
HKP: 279 oyla yüzde 0.07
TKP: 227 oyla yüzde 0.06
SOL PARTI: 187 oyla yüzde 0.05
YP: 101 oyla yüzde 0.02
TKH: 63 oyla yüzde 0.02
ANAP: 0 oyla yüzde 0.00
GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00
MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00
AB: 0 oyla yüzde 0.00
GBP: 0 oyla yüzde 0.00
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