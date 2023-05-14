Trabzon Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Trabzon Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Trabzon başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Trabzon Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Trabzon seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Trabzon Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Trabzon Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.75 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:53 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92 oldu. Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 316.965 oyla yüzde 65.70 - Kemal Kılıçdaroğlu: 135.184 oyla yüzde 28.02 - Sinan Oğan: 28.284 oyla yüzde 5.86 - Muharrem İnce: 2.022 oyla yüzde 0.42 aldı. Trabzon 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Trabzon Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.30 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:53 itibarıyla yüzde 81 oranında açıldı. 2023 Trabzon milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 270.098 oyla yüzde 65.79 - Millet İttifakı: 121.839 oyla yüzde 29.67 - Ata İttifakı: 7.917 oyla yüzde 1.93 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.011 oyla yüzde 0.49 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 477 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 21:53 itibarıyla 2023 Trabzon milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

